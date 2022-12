Uroczyste otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Gostyniu odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego i rozbudowanego budynku komendy. Otwarcia dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak w obecności zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników Policji. Obiekt jest godny dzisiejszych czasów, gwarantuje należyty poziom obsługi interesantów, a policjantom i pracownikom odpowiednie warunki pracy.

5 grudnia miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. W uroczystym apelu wziął udział nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a także Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Konrad Chmielewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Violetta Mójta, parlamentarzyści, samorządowcy, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu wielkopolskiego, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących na co dzień z Policją oraz wielu gości. Gospodarzem uroczystości był mł. insp. Piotr Gorynia Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu.

Mł. insp. Piotr Gorynia podczas przemówienia podkreślił, że jest niezmiernie dumny z zakończenia projektu rozbudowy i modernizacji komendy. Wyremontowany obiekt stwarza funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym godne warunki pracy. Podziękował wszystkim, dzięki którym projekt stał się rzeczywistością.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu mł.insp. Piotra Goryni tabliczkę pamiątkową stanowiącą symbol otwarcia zmodernizowanej i rozbudowanej siedziby gostyńskiej jednostki Policji. Nadinsp. Dariusz Augustyniak w swojej wypowiedzi nadmienił, że komenda ta powstała dzięki programowi modernizacji Policji tak, jak wiele innych inwestycji, które są bardzo potrzebne. Podziękował policjantom i pracownikom, którzy na co dzień wykonują pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gostyńskiego. Swoje podziękowania skierował także do wszystkich, którzy przyczynili się do obecnego stanu komendy.

Podczas uroczystości został odczytany list Pana Michała Zielińskiego Wojewody Wielkopolskiego, w którym podziękował funkcjonariuszom za wysiłek podejmowany każdego dnia i życzył sukcesów podczas trudnej i odpowiedzialnej służby.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinspektor Piotr Mąka podziękował wszystkim, dzięki którym inwestycja rozbudowy i modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu była możliwa. Powiedział, że obecny budynek jest godny dzisiejszych czasów. Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji życzył owocnej pracy w nowym obiekcie.

Funkcjonariusze dotychczas pełnili służbę w budynku, który został wybudowany w latach 80. Istniejący przed remontem obiekt nie spełniał warunków lokalowych pod względem powierzchni biurowej i stanu technicznego.

Rozbudowa i modernizacja obejmowała przede wszystkim rozbudowę budynku administracyjnego oraz modernizację budynku po byłej stołówce. Teraz obiekt spełnia wszystkie standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Obiekt zyskał dodatkowe 4 kondygnacje, zmodernizowane zostały pomieszczenia administracyjno – biurowe i pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W budynku po byłej stołówce powstały biura. Poprawiły się warunki pracy policjantów i pracowników Policji, szczególnie w sferze zaplecza sanitarnego i pomieszczeń socjalnych. Nowe, przemyślane i odpowiadające obowiązującym standardom pomieszczenia oraz winda usprawniły sposób obsługi interesantów i uczyniły budynek w pełni dostosowanym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budowa komendy została rozpoczęta w marcu 2021 roku. Została ona sfinansowana z Centralnego Funduszu Wsparcia, Środków Budżetowych w ramach Programu Modernizacji Policji w kwocie blisko 12,9 mln. zł. Ponadto Powiat Gostyński, podarował na ten cel 25 tysięcy złotych.

Monika Curyk/ŁK